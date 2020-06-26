Bergüzar Korel sosyal medyadan isyan etti: Çok ayıp!

Oyuncu Bergüzar Korel, kendisine reklam yapması için gönderilen hediyelere isyan etti. Bergüzar Korel sosyal medya hesabından isyanını şu sözlerle dile getirdi:"Bu virüs süresince tüm alışverişlerimizi mecburen internetten yapmak zorunda kaldım özellikle çocuklarım için olanları… ve yeri geldi ismimi değiştirerek alışveriş yapmak zorunda kaldım. Sayfanızı etiketlememi isteyen notlarınız, gönderdiğiniz hediyenin tüm değerini bir anda düşürüyor. Bilin istedim!"