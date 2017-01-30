Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
Bergüzar Korel: Sosyal medyaya dönmem!
Bergüzar Korel sosyal medyaya dönmeyi düşünmediğini açıkladı.Magazin - 30 Ocak 2017 20:00
Bergüzar Korel önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Sosyal medya hesaplarından önce paylaşım yapmayı bırakan Bergüzar Korel daha sonra da hesaplarını tamamen kapatmıştı. Korel'e muhabirler bu konuyu sordu. Güzel oyuncu “Sosyal medyaya gerek duymuyorum arkadaşlar” diye yanıt verdi.
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