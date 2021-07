Bergüzar Korel takipçilerini uyardı: İstismarcıların tatmin aracı…

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Bergüzar Korel, oğlunun yüzünü göstermeden çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Instagram’da artık çocuklarının fotoğraflarını paylaşmadığını ifade eden Korel, takipçilerini de çocuklarının fotoğraflarını paylaşmamaları konusunda uyardı.“Ben çocuk gelişimi okumadım. Bir pedagog, öğretmen ya da otorite değil önce insan sonra anneyim. Beni seven, paylaşımlarımı takip edip hayata aynı yerden baktığım insanlar için bir kaç şey söylemek isterim. Naçizane duygularım ve kafamdakiler. Gerçi isterim ki beni sevmese de, beğenmese de bu söylediklerimi düşünse bir tane anne bile bana yeter.”“Onlar genelde şimdi söyleyeceğim şeylere ‘Sanane be!’, ‘Sana mı kaldı?’, ‘Çok bilmiş!’, ‘Oldu ya sapıklar yüzünden biz kendimizi kısıtlayalım istediğim gibi çocuğumu paylaşırım!’ Ve benzeri cümleler ile bana çok kızacaklar. Bu duyguyu da anlıyorum.”“Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Yavrularımıza sürekli döndürdüğümüz şu makina, her anlarını onların normal hayatta asla tanıyamacakları kadar çok insan ile paylaşmak onların psikolojilerini nasıl etkiliyor? Bu kadar bilinçli değilken ve Instagram böyle çılgın bir yer değilken ben de paylaştım yavrumu. İstedim ki bizi sevenler görsün, onu da sevsin, mutlu olsunlar. Ama sonra anladım ki benim buna hakkım yok.”“Öncelikle her anlarını çekip paylaştığımızda gelişimleri açısından kafalarında sürekli bir beğenilme, onaylanma arzusu oluşmuyor mu? Telefon görünce yüzünü kapayan ‘Yeter artık çekme istemiyorum’ diyen çocuklar görüyorum bazen etrafımda. Hele ki çocuklarını korkutup, ağlatıp üstüne buna gülüp paylaşmak. O çocuklarda nasıl bir güvensizlik ve kaygı yaratıyor?”“ÇOCUKLARIMIZI KORUYACAĞIZ”“Ve en son tüm bu paylaşımları genellersek, çocuklarımızın fotoğrafları, masum videoları kontrolsüz internet denen dehlizde hangi istismarcıların kendilerini tatmin aracı oluyor? Bu istismarcıların en büyük tatmin kaynağı sosyal medya ve internet. Mutlulukla yakınlarınız ile paylaştığınızı düşündüğünüz çocuklarınızın mahremi bilin ki pedofililerin en büyük haz kaynağı. Masum yavrularımızı izleyip kendini tatmin eden bu istismarcıları düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz?”“Ya da şöyle sorayım; çocuğunuzun söz hakkı olsaydı o sapıkların kendisinin fotoğraf ve videolarını görmesini ister miydi? Çocuklarımızı biz koruyacağız. Ve onlara susmayı değil konuşmayı öğreteceğiz. Her zaman.”