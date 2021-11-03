Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden güzel haber!

Ali ve Han’dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin 3 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen bebekleri adı Leyla oldu. Maslak'ta özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç’e oğulları Ali ve Han’da eşlik etti.