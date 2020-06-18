Bergüzar Korel ve Halit Ergenç yakalandı: "Orman kaçkını gibiyiz"

Halit Ergenç ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi.İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel aracın arka koltuğunda otururken, Ergenç sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.Karantina günlerinin evde çocukları ile geçtiğini söyleyen Ergenç "Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara gidip, dinlenmek için evden çıktık. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.Gazetecilere teşekkür eden Korel ise, "Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. İnanılmaz bir duygu" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. (KAYNAK: haberturk.com)