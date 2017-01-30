Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür

Magazin - 30 Ocak 2017 11:03

Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan ve yemek yiyen Bergüzar Korel çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.Bergüzar Korel, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın dizideki performansına övgüler yağdırdığı tweet'leri için "Kendisini arayarak çok mutlu olduğumu söyledim ve teşekkür ettim" açıklamasında bulundu.Güzel oyuncu Korel, sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da “Sosyal medyaya gerek duymuyorum arkadaşlar" cevabını verdi.İŞTE DEMET AKALIN'IN BAHSETTİĞİ O SAHNE;