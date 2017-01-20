Bergüzar Korel'den flaş karar!

Bergüzar Korel sosyal medya hesaplarını tamamen kapattı.

Magazin - 21 Ocak 2017 06:00
Bergüzar Korel'den flaş karar!
'Vatanım Sensin' dizisinde Azize karakterini canlandıran Bergüzar Korel daha önce yaşanan bir olaydan ötürü sosyal medya kullanımına ara vermişti. Güzel oyuncu sosyal medyadan paylaşım yapmayı durdurmuştu ama hesaplarını da kapatmamıştı. Fakat Korel, artık hesabını tamamen kapattı!

Fotoğraflarını silen Bergüzar Korel’in takipçileri ve takip ettikleri kişiler de yok oldu.



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