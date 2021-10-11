Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e: "Bin şükür..."

“Şimdi ben çok şey yazarım da...
Yetmez buralar...
Hangisi paklar bizi, geçen seneleri onu da bilmiyorum ki...
Bin şükür bugünümüze🧿
Sonsuz kere...”
30 haftalık hamile olan Bergüzar Korel Covid-19 aşısı oldu
PARTİYE ÜNLÜ AKINI!
Bu arada Bergüzar Korel'in baby shower partisine Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı. Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Korel (39), yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.
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