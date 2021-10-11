Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e: "Bin şükür..."

30 haftalık hamile olan Bergüzar Korel Covid-19 aşısı oldu

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten yeni fotoğraf: "Leyla ile sabah kahvesi"

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Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, doğacak kızı için baby shower partisi düzenledi. Partiye güzel oyuncunun yakın arkadaşları katıldı. Ali ve Han'ın ardından Leyla'yı kucaklarına alan çiftten partinin ardından mutluluk pozu geldi. Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le olan fotoğrafını şu notla paylaştı:“Şimdi ben çok şey yazarım da...Yetmez buralar...Hangisi paklar bizi, geçen seneleri onu da bilmiyorum ki...Bin şükür bugünümüze🧿Sonsuz kere...”Bu arada Bergüzar Korel'in baby shower partisine Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı. Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Korel (39), yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.