Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e: "Bin şükür..."

Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için gün sayan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, baby shower partisi düzenledi. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ve eşiyle kamera karşısına geçen Korel, "Şimdi ben çok şey yazarım da... Yetmez buralar... Bin şükür bugünümüze... Sonsuz kere..." ifadelerini kullandı.

11.10.2021 11:03 Magazin

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e: "Bin şükür..." Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, doğacak kızı için baby shower partisi düzenledi. Partiye güzel oyuncunun yakın arkadaşları katıldı. Ali ve Han'ın ardından Leyla'yı kucaklarına alan çiftten partinin ardından mutluluk pozu geldi. Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le olan fotoğrafını şu notla paylaştı:


“Şimdi ben çok şey yazarım da...
Yetmez buralar...
Hangisi paklar bizi, geçen seneleri onu da bilmiyorum ki...
Bin şükür bugünümüze🧿
Sonsuz kere...”

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PARTİYE ÜNLÜ AKINI!


Bu arada Bergüzar Korel'in baby shower partisine Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı. Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Korel (39), yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

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