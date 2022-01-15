Bergüzar Korel'den Han ve Leyla paylaşımı!

'Binbir Gecce' dizisinin setinde tanıştığı Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan Bergüzar Korel, oğlu Ali'yi 2010'da kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. 2020'de ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren oyuncu, Kasım 2021'de Leyla'yı kucağına alarak kız bebek sevinci yaşamıştı.Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel, gözlerden uzak tuttuğu çocuklarıyla fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.Çocuklarının yüzünü göstermemeye özen gösteren 39 yaşındaki oyuncunun, makyajsız güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.