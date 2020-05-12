Bergüzar Korel'den itiraf: "Gördüğümde sinir oluyordum!"

Bergüzar Korel önceki akşam yakın arkadaşı Beyza Şekerci ile Instagram'dan ortak canlı yayın yaptı. İlk kez böyle bir yayın yaptığını söyleyen Bergüzar Korel ilginç bir de itirafta bulundu: "Instagram'da canlı yayın açanları gördüğümde sinir oluyordum!"Bergüzar Korel sözlerine şöyle devam etti: “ Ama Bartu ile Melikşah’a düşmüş durumdayım. Çocuğu emzirirken ‘Mücbir Sebepler’i izliyorum.”