Bergüzar Korel'den küçük işletmeci kadınlara büyük sürpriz!

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Projenin ön hazırlığı yaklaşık bir aylık sürede tamamlandı. Üç bine yakın hesap arasından gıda, kıyafet, aksesuar, oyuncak gibi ürünler üreten 10 kadın küçük işletme belirlendi. İşletmelerin belirlenmesinde işletmelerin reklam faaliyetine ihtiyaç duyacak kadar küçük olması, ürettikleri ürünlerin kalitesi, sosyal bir fayda amacı gütmesi gibi kriterler belirleyici oldu. Seçilen girişimcilerin haberi olmadan verilen siparişlerin ardından Korel ürünleri denedi ve ürünlerin tanıtımı için kamera karşısına geçti.Yayınlanan videoların ardından tanıtımını yaptığı ürünleri üreten kadınlarla sürpriz bir şekilde telefon görüşmesi yapan Bergüzar Korel; “sizden güç ve ilham alıyorum, bir kadın olarak sizinle gurur duyuyorum” dedi. Korel’i karşılarında görünce duygularını saklamakta zorlanan kadınlar çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını ve bu desteğin onlar için önemli ve anlamlı olduğunu ifade ettiler. Kendi ayakları üzerinde durmak için motivasyona ihtiyaç duydukları bu günlerde bu projenin çok etkili ve faydalı olduğunu ilettiler.Böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirten başarılı oyuncu; “sosyal medyayı her açtığımda Türkiye’nin dört bir yanında üreten çalışan kadınların mesajlarıyla karşılaşıyordum. El emeği göz nuru birçok işler yapıyorlar. Ben ne yapabilirim ve nasıl destek olabilirim diye düşündüm? En çok zorlandıkları şeylerden birinin etkili reklam yapmak olduğunu fark ettim. Ben de elimi taşın altına koyup çalışmaya başladım ve böyle bir projeyi büyük bir ekiple beraber ürettik. Bu zor dönemde canla başla üreten, çalışan kadınları gördükçe çok mutlu oluyorum… Herkesi bu çabaya destek vermeye davet ediyorum. Bu küçük işletmelerden alışveriş yapalım. İnanın bu küçük katkılar onlar için çok büyük fark yaratacak.” dedi.