Bergüzar Korel'den küçük oğlu Han'a: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün!

Geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alan oyuncu çift Bergüzar Korel-Halit Ergenç'in oğlu Han, iki yaşına girdi. Oğlunun doğum gününde duygusal bir yazı yayınlayan Korel, "Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık ve gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün" ifadelerini kullandı.

08.03.2022 18:28 Magazin

Bergüzar Korel'den küçük oğlu Han'a: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün! Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek, ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

2020 senesinde ikinci oğlu Han'ı, 2021 yılının kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bergüzar Korel'den Han ve Leyla paylaşımı!

Bergüzar Korel'den Han ve Leyla paylaşımı!



Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Korel, oğlu Han'ın doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı.

Bergüzar Korel ilk kez kızı Leyla'yla pozunu paylaştı!

Bergüzar Korel ilk kez kızı Leyla'yla pozunu paylaştı!



"SANA SARILDIĞIMDA KARNIM AÇKEN DOYUYOR"


Anne-oğul pozunu sosyal medyadan yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki... Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.. Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık ve gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye... İyi ki doğdun can Han'ım.

Bergüzar Korel'in isyanı:

Bergüzar Korel'in isyanı: "Hepinizi tek tek deşifre edeceğim!"
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