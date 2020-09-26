Bergüzar Korel'den sahte hesaba isyan!

Bergüzar Korel'in isyanı: "Hepinizi tek tek deşifre edeceğim!"

Bergüzar Korel gözyaşları içinde anlattı!

Bergüzar Korel isyan etti: "Üzgün ve öfkeliyim..."

Bergüzar Korel, SMA hastası bir çocuk adına Instagram’dan hesap açıp, para isteyen dolandırıcılara tepki gösterdi.Sahte sayfayı sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncu, “Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz nasıl nefes alıyorsunuz? Nasıl başınızı yastığa rahat koyuyorsunuz? Hayatta hiç mi sevdiğiniz biri yok? Ya bir çocuğun tedavi parasını gasp ederek, bu hayatta o paranın hayrını mı göreceksiniz?Gerçekten en büyük duam bu hayatta yaptığınız bu pisliğin karşılığını öyle bir alın ki yalvarın ‘Allah’ım canımı’ al diye. Bu sayfayı lütfen spamlayın” sözleriyle ateş püskürdü.