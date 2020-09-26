Bergüzar Korel'den sahte hesaba isyan!

Bergüzar Korel, SMA hastası bir çocuk adına açılan sahte hesabı ifşa etti ve hesabı açanlara ateş püskürdü.

26.09.2020 13:58 Magazin

Bergüzar Korel'den sahte hesaba isyan! Bergüzar Korel, SMA hastası bir çocuk adına Instagram’dan hesap açıp, para isteyen dolandırıcılara tepki gösterdi.

Bergüzar Korel'in isyanı:

Bergüzar Korel'in isyanı: "Hepinizi tek tek deşifre edeceğim!"



Sahte sayfayı sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncu, “Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz nasıl nefes alıyorsunuz? Nasıl başınızı yastığa rahat koyuyorsunuz? Hayatta hiç mi sevdiğiniz biri yok? Ya bir çocuğun tedavi parasını gasp ederek, bu hayatta o paranın hayrını mı göreceksiniz?

Bergüzar Korel gözyaşları içinde anlattı!

Bergüzar Korel gözyaşları içinde anlattı!



Gerçekten en büyük duam bu hayatta yaptığınız bu pisliğin karşılığını öyle bir alın ki yalvarın ‘Allah’ım canımı’ al diye. Bu sayfayı lütfen spamlayın” sözleriyle ateş püskürdü.

Bergüzar Korel isyan etti:

Bergüzar Korel isyan etti: "Üzgün ve öfkeliyim..."
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