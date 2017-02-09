Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?

Bergüzar Korel Cihangir'de açtığı kafenin kapandığı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Magazin - 09 Şubat 2017 09:55
Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç önceki gün Bebek'te yürürken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Çift Bergüzar Korel'in Cihangir'de açtığı kafenin kapandığı yönünde çıkan iddialara da yanıt verdi. Korel, Yoğun kar nedeniyle birkaç gün kapalıydı, o kadar. Ticari bir sorun yok.” dedi.


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