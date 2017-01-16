Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği ‘Dayan Yüreğim’in çekimleri başladı.
‘Dayan Yüreğim’ dizisinde Atıf Şanal karakteriyle izleyiciyle buluşacak olan Berk Atan, Bungee Jumping sahneleriyle yürekleri ağza getirdi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda yaklaşık 1 gün sürede gerçekleşen çekimlerde Berk Atan, 54 metre yükseklikteki vinçten atladı. Daha önce hiç Bungee Jumping atlayışı yapmayan Berk Atan’ın hayli heyecanlı olduğu görüldü.
Berk Atan Bungee Jumping yaptı!
Endemol Shine Türkiye’nin yapımcılığını gerçekleştirdiği yakında FOX’ta yayınlanacak olan ‘Dayan Yüreğim’ izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.Magazin - 17 Ocak 2017 01:15
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Bağlantılar: Berk Atan, Bungee Jumping
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