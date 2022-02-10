Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evlilik hazırlığı başladı!

Berk Oktay ile nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy önceki gün bir AVM'de objektiflere yakalandı. Düğün için hazırlıklara başlayan çifttin neşeli ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.Beyaz eşya mağazalarını gezip düğün öncesi vitrinlere bakarak fikir edinen ikili, dizi setlerinden kalan zamanlarını değerlendirdi. Oktay ve Atiksoy muhabirlere poz vermelerinin ardından alışverişlerine kaldıkları yerden devam ettiler.