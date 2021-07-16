Berk Oktay, 'Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Berk Oktay önceki gün İstinye'de görüntülendi. Magazin muhabirlerinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen oyuncu onlara poz verdikten sonra soruları yanıtladı. Rol aldığı 'Yasak Elma' dizisinden ayrıldığı yönünde çıkan iddialara da yanıt veren Oktay, "Çok yanlış haberler çıkıyor, diziye devam ediyorum ama diziden ayrılanlar olacak" dedi.