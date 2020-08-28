Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkına eski eş Merve Şarapçıoğlu'ndan ilk yorum!

Avukat Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay ile ilgili yöneltilen sorulara manidar yanıtlar verdi. Evli oldukları döneminde eski eşi ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un hem aynı dizide oynadıkları hem de beraber eğlendikleri haberleri hakkında Şarapçıoğlu, "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" dedi.Merve Hanım, "Haberi görünce neler hissettiniz?" sorusuna ise "Hiçbir şey hissetmedim, dediğim gibi gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır" açıklamasını yaptı. Şarapçıoglu, "Bu sözlerinizle ne demek istediniz?" sorusuna ise yanıt vermedi.