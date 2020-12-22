Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na hapis cezası

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na açtığı dava karara bağlandı. Şarapçıoğlu, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasını ertelemeyen mahkeme, daha önce hakkında hükmün açıklanması geri bırakılması uygulandığı gerekçesiyle İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına hükmetti.Kararın ardından duruşma salonu önünde gazetecilere açıklamada bulunan Berk Oktay, "Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey kalkmasınlar. Adalet yerini bulmuştur" ifadelerini kullandı.