Berkay Hardal'ın rolünü Ekin Mert Daymaz kaptı!

Berkay Hardal'dan aşk dolu paylaşımlar...

Berkay Hardal aşka geldi: "Bir derdim var, bin dermana değişmem!"

Süreç Film'in ATV için hazırladığı Gençliğim Eyvah dizisinin ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. Deniz Yılmaz'ın yöneteceği dizinin genç başrol oyuncularından Berkay Hardal ekipten ayrılmıştı. Hardal'ın rolü Ekin Mert Daymaz'ın oldu. Levent Ülgen ile Cengiz Bozkurt'u da buluşturan Gençliğim Eyvah ‘ta Ekin Mert Daymaz ile Burak Tozkoparan iki kardeşi canlandıracak. Çekimler 18 Mayıs'ta başlayacak. (Kaynak: tv100.com)