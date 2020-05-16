Berkay Hardal'ın rolünü Ekin Mert Daymaz kaptı!

Gençliğim Eyvah dizisi ekibinden ayrılan Berkay Hardal'ın rolü Ekin Mert Daymaz'ın oldu.

16.05.2020 18:11 Magazin

Berkay Hardal'ın rolünü Ekin Mert Daymaz kaptı! Süreç Film'in ATV için hazırladığı Gençliğim Eyvah dizisinin ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. Deniz Yılmaz'ın yöneteceği dizinin genç başrol oyuncularından Berkay Hardal ekipten ayrılmıştı. Hardal'ın rolü Ekin Mert Daymaz'ın oldu. Levent Ülgen ile Cengiz Bozkurt'u da buluşturan Gençliğim Eyvah ‘ta Ekin Mert Daymaz ile Burak Tozkoparan iki kardeşi canlandıracak. Çekimler 18 Mayıs'ta başlayacak. (Kaynak: tv100.com)

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