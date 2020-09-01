Berkay ikinci kez Harbiye'de sahne aldı!

Şarkısıyla milyonların kalbini fetheden Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan Berkay, organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği yaz aylarının en uzun soluklu etkinliği "Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında önceki gece 15 gün aradan sonra ikinci defa Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yine kulakların pasını sildi.Sahne enerjisiyle yine çok konuşulacak bir konsere imza atan Berkay'a, dev bir prodüksiyon ile özel tasarlanmış sahne, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti.Kendi parçalarının yanı sıra müziğin efsane isimlerinin şarkılarına yer veren Berkay, şarkılarıyla seyirciyi yerine oturtmadı. Berkay kendisini yıllardır yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti. Sevilen sanatçıya konser boyunca maskelere rağmen hemen her şarkısında dev bir koro eşlik etti.Biletleri günler öncesinden tükenen konserin yoğun istek üzerine Berkay, Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Yıldızlar Geçidi" konserlerine ilgi gösteren Berkay hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Harbiye Açıkhava sahnesinde üçüncü kez sahneye çıkacak.Berkay 'ı Harbiye Açıkhava konserinde Zeynep Bastık, Demet Akbağ, Gizem Karaca, Selen Görgüzel, Ezgi Fındık, Seda Önder, Aydın Yılmaz, Yusuf Erdoğan gibi sanat , sosyete ve iş dünyasından birçok ünlü isim ve eşi Özlem Ada Şahin, Harbiye konserinde yalnız bırakmadı.Berkay İstanbul Harbiye Açıkhava ‘Yıldızlar Geçidi’ konserlerini izleyenler arasında bulunan ünlü oyuncu Demet Akbağ’ı sahneye alarak beraber ‘Ya Evde Yoksan’ şarkısını söylediler.Berkay ve Demet Akbağ’ın beraber söyledikleri ‘Ya Evde Yoksan’ seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.