Berkay: Pişman değilim!

Yaz aylarına iki sürpriz şarkıyla giriş yapacağını ve çok heyecanlı olduğunu ifade eden Berkay, sosyal medyada takipçisine ettiği hakaret sonrası yargıya taşınan konu hakkında da konuştu.Berkay, "Şu an bir cezaya çarptırıldığım doğru değil. Uzlaşma süreci devam ediyor. Uzlaşmak için para istiyorlar, ben de uzlaşmak istemediğimi belirttim. Kimse kimsenin ailesine küfredemez, olay benim için bu. Sarf ettiğim sözlerden dolayı pişman değilim” ifadelerini kullandı.