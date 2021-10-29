Eşine sarılıp poz veren Berkay Şahin, Instagram gönderisine, "İyi ki. Aşk birlikte gülelim. Sağlık, huzur, bereket eksik olmasın. Nice yıllara seni çok seviyorum" notunu düştü.
"BEN DE SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Özlem Ada Şahin (30), kendisinden 10 yaş büyük olan şarkıcı eşinin romantik paylaşımına, "Ben de seni çok seviyorum! İyi ki" yorumunu yazdı ve kalp emojisi ekledi.
Berkay'dan eşi Özlem Ada Şahin'e: Aşk birlikte gülelim
Şarkıcı Berkay, 2016 yılında dünyaevine girdiği, çocukları Arya ve Zeynep Mira'nın annesi Özlem Ada Şahin'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
29.10.2021 18:30 Magazin