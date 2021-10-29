Berkay'dan eşi Özlem Ada Şahin'e: Aşk birlikte gülelim

Eşine sarılıp poz veren Berkay Şahin, Instagram gönderisine, "İyi ki. Aşk birlikte gülelim. Sağlık, huzur, bereket eksik olmasın. Nice yıllara seni çok seviyorum" notunu düştü.Özlem Ada Şahin (30), kendisinden 10 yaş büyük olan şarkıcı eşinin romantik paylaşımına, "Ben de seni çok seviyorum! İyi ki" yorumunu yazdı ve kalp emojisi ekledi.