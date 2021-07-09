Berkay'dan yaz sürprizi!

Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, binlerce seveniyle buluşacak olan Berkay, yeni şarkısı “Karnaval”ın çıkışıyla 2021 yaz sezonunda toplam 50 bin km‘den fazla yol gidecek, 300 bine yakın kişiyle konserlerinde buluşacak.İnsanın istediği her şeyi azim ve sıkı çalışma ile yapabileceğinin mesajını veren ailesi ve müziğin yanı sıra hayatının bir parçasını spora adayan Berkay, yeni şarkısı için verdiği pozlar ve fit görünümü ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Berkay‘ın vücudundaki dövmelerin hepsinin bir anlamı olduğunu “Benim dövmelerimin çoğunda sabretmek, şükretmek, inanmak, Allah var.” diye konuştu.