Berkay’dan yeni single; “Yan"

Berkay, “Yan” isimli yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

17.12.2021 21:19 Magazin

Berkay’dan yeni single; “Yan" Bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla müzik listelerinin zirvesinde taht kuran Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Berkay, 17 Aralık Cuma günü “Yan” isimli yepyeni şarkısını dinleyiciyle paylaştı.

Sözü Mert Carim, müziği Mert Carim ve Mert Başoğlu imzalı “Yan”ın düzenlemesi Çağrı Telkıvıran tarafından yapıldı.

Berkay, 2021 yaz sezonunda Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana illerinde verdiği konserler ile üç yüz bin müzikseverle bir araya geldi ve bu yazın konser şampiyonu oldu.

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