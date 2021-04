Berker Güven: “Oyuncu olmaya 8 yaşında karar verdim”

Hem oyunculuğu hem de toplumsal konulara gösterdiği duyarlılık ile son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen Berker Güven, MoodBoardMags dergisinin Mart sayısının erkek kapağında yer aldı. Rock’ın Roll havasında gerçekleşen çekimlerde ortaya çıkan birbirinden farklı pozlar, Güven’in hayranları tarafından sosyal medya da beğeni yağmuruna tutuldu.Berker Güven, “Neden oyunculuk seni bu mesleğe ne yönlendirdi?’ sorusuna “İlk oyunculuk deneyimimi sekiz yaşındayken tattım. Okul tiyatrosunda Küçük Kara Balık’ı oynarken oyuncu olacağıma karar verdim. Her şey o an oldu ve kalbimin sesini dinledim. Sonra da hayatımı kalbimin sesini dinlemek ve oyuncu olmak üzerine kurdum. Beni kimse yönlendirmedi. Ailemde benim gibi oyunculuk ya da sanatla uğraşan kimse yok. Ancak bana her zaman destek oldular.” dedi.Berker Güven: B planı biraz kaçış gibi duruyor. Öyle bir şey planlamıyorum. Oyunculuk hayatımın hep önemli bir yerinde olacak. Ben oyunculuk yapmayı istemekten daha çok oyunculuk yapmaya ihtiyaç duyuyorum artık. Duygu dünyamı dizginlemek ve hayatımı sağlıklı bir pencereden yaşamak için ihtiyaç haline geldi zaman içinde. Ancak oyunculuğun yanına farklı şeyler kattım ve katmaya devam ediyorum. Oyunculuk eğitmenliği de yapıyorum mesela. Bilgilerimi öğrencilerimle paylaşıyorum. Bunların üzerine yönetmenlik ve senaristlik de katmak istiyorum uzun vadede.Berker Güven: Derslerin hepsini severdim, ilgimi çekecek bir şey bulurdum her dersin içinde. Ama bazı konuları sevmezdim. Mesela matematiği severdim ama trigonometriden nefret ederdim.Berker Güven: 70-80’li yıllarda Amerika’da yaşamak isterdim. Rock’ın Roll olduğu, hayatın hızlı olduğu zamanlarda.Berker Güven: Zaman makinesi.Berker Güven: Var olan işlevselliğimi kaybetmek. Mesela bu fiziksel de olabilir, zihinsel de. Sahip olduğum herhangi bir yetiyi ya da beceriyi kaybetmek en büyük korkumdur.Berker Güven: Tutmam aklımda böyle şeyleri, o yüzden net bir cevap veremem; ama üzerine çok düşünülmemiş, özenilmemiş hediyeleri sevmem. Bir de pahalı hediyeleri sevmem.Berker Güven: Çocukluk hayalim uçmaktı. Ancak zaman içinde uçma gücüne sahip olma isteğim, yerini insanları iyileştirme gücüne bıraktı.Berker Güven: Her şeyden önce kadınlar özgür ve bağımsız bireylerdir. Her koşulda eşit olduğumuz, ancak eşit olmamıza rağmen erkekler olarak kendilerinden çok fazla şey öğrenmemiz ve örnek almamız gereken bireylerdir. Yeri gelmişken, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.