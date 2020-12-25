‘Alev Alev’ dizisinde ‘İskender’ karakterine hayat veren Berker Güven, oyunculuğu ile göz doldurmaya devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümündeki performansı ile izleyenleri mest eden başarılı oyuncu, dünya genelinde de sosyal medyayı adeta salladı. Twitter’da trend topic olarak sosyal medyanın gündemine oturan oyuncunun hayranları ise gece boyunca paylaşımları ile Güven’e övgüler yağdırdı.
Berker Güven, sosyal medyayı 'Alev Alev' yaktı!
Son dönemin adından en çok söz ettiren oyuncularından olan Berker Güven, önceki akşam yayınlanan ‘Alev Alev’ dizisindeki performansı ile izleyenlerden tam not aldı. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Güven twitter’da trend topic olurken; hayranları diziden sahneler paylaştı ve ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.
25.12.2020 18:06 Magazin