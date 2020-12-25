Berker Güven, sosyal medyayı 'Alev Alev' yaktı!

‘Alev Alev’ dizisinde ‘İskender’ karakterine hayat veren Berker Güven, oyunculuğu ile göz doldurmaya devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümündeki performansı ile izleyenleri mest eden başarılı oyuncu, dünya genelinde de sosyal medyayı adeta salladı. Twitter’da trend topic olarak sosyal medyanın gündemine oturan oyuncunun hayranları ise gece boyunca paylaşımları ile Güven’e övgüler yağdırdı.