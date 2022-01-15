Berksan'ın büyük değişimi! Estetik sonrası...

‘Çilek’ şarkısıyla tanınan Berksan Fransız askısı yöntemiyle göz, kaş, çene ve boyun estetiği oldu. Değişimiyle şaşırtan ünlü şarkıcının ameliyat sonrası ilk fotoğrafları da Selim Akar tarafından estetik merkezinde çekildi.Gelen eleştirilerin ardından Berksan, "Doktorum yeni yüzümde Jeremy Meeks’i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada çok benzeten olmuş, Fransız askısı ameliyatını eleştirenlere, tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar." şeklinde konuştu.