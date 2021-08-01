Berna Laçin ile Gülben Ergen'in Ebru Gündeş tartışması: Sana hiç yakışmadı

Bodrum'da orman yangınları devam ederken Ebru Gündeş'in bir mekanda sahne almasına ve eğlenceli şarkılar söylemesine Berna Laçin tepki gösterdi. Laçin, “Yalıkavak’ta Ebru Gündeş programında ‘Yakarım Roma’yı da yakarım’ diye bütün beldeyi inletiyor aynı dakikalarda Bodrum’un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor . Distopik film olsa bu kadar olmaz !” ifadelerini kullandı.Berna Laçin'in bu çıkışına Gülben Ergen tepki gösterdi. “Berna bu nasıl bir yorum” diyen Ergen sözlerini şöyle sürdürdü:“Berna bu nasıl bir yorum. O sahnede aylardır yaşamaya mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provake etmek sana hiç yakışmadı.”Gülben Ergen’in sözlerine yanıt veren Laçin, “Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramasam da geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi ben bakış açına saygı duymakla yetineyim” yanıtını verdi.