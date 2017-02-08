Berna Öztürk, Survivor'a gitmeden sevgilisinden ayrıldı

Magazin - 08 Şubat 2017 21:30

Avukatlığı bırakarak menajerliğe başlayan Bilge Öztürk, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen yarışma programı 'Survivor 2017'de olan kız kardeşi Berna Öztürk'le ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.“Üç haftadır kız kardeşimden uzağım, onu sadece televizyondan görüyoruz. Berna çok sportif bir kız… Boyu çok uzun, orada bulunan birçok erkek yarışmacıdan da uzun… Berna hırsıyla, başarısıyla aşacak bunları…Ada hayatına çok katkıları var; arkadaşları da bunu söylüyor. Kardeşimin performansının katlanarak artacağına inanıyorum. Zayıf olanların elenmesiyle performansının artacağını görecekler. Çok özlüyoruz; utanmasam burada ağlayacağım. Onu üzgün görmeye dayanamıyorum. Bazen kendisini sahile atıp tek başına oturup ağlıyor; biliyorum ki o göz yaşları bizim için… O da bizi çok özledi. Aile ödülünü dört gözle bekliyoruz. Buradan Acun Bey’e sesleniyorum. Lütfen aile ödülü olsun…Daha önceki senelerde vardı. Yakında oraya gitmek istiyorum. Tek planım o… Berna orada çok sessiz kaldı, konuşmuyor dinliyor… Bu durumdan dolayı da eziliyor çünkü performansı düşük olan onun ismini yazıyor, hatta yazanlardan biri de elendi. Biz ailecek kardeşimin arkasındayız ve kararlarının arkasındayız.Kız kardeşim Berna Survivor’a gideceği hafta erkek arkadaşı ile olan ilişkisini bitirdi. Çünkü araya uzun bir ayrılık gireceği için ve ne olacağını o da kestiremediği için hemen elenebilir de; 4 ay orada kalabilir de… Bu riski göze almak istemedi ve ilişkisini bitirdi.”Kaynak:sozcu.com.tr