Berrak Tüzünataç galoşları ayağında unuttu!

Güzellik merkezinde kaşlarını yaptıran Berrak Tüzünataç, bir saat süren işlemin ardından güzellik merkezinden ayrılacakken kapıda muhabirlerin olduğunu öğrendi.Görüntü vermek istemeyen 36 yaşındaki oyuncu, bir süre arka bahçede oturup kahve içti. Sonra da çareyi maske, şapka ve kapüşonunu üst üste takarak yüzünü gizlemekte buldu.Hürriyet'in haberine göre; içeriden hızlı adımlarla çıkıp aracına binen Berrak Tüzünataç'ın, giydiği galoşları da ayağında unutması dikkatlerden kaçmadı.