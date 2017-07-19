Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile kendisi gibi oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu, Endonezya'nın Bali Adası'nda tatil yapıyor.
Birkan Sokullu-Berrak Tüzünataç çifti, hem denizin ve güneşin tadını çıkarıyor hem de tropikal ormanları ve tapınakları geziyor. İkili, Instagram hesabından sık sık gittikleri yerlerden ilginç fotoğraflar paylaşıyor.
Ünlü çiftin paylaşımları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu tropikal tatilde!
Bali Adası'nda tatil yapan Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Birkan Sokullu, tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.Magazin - 20 Temmuz 2017 03:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu
MAGAZİN HABERLERİ
- İşte Harun Kolçak'ın son paylaşımı: Hayat da kendi planlarını yapıyor
- İrem Derici'den bir ilk!
- Nagihan Karadere'den aşk pozları!
- Senem Kuyucuoğlu’ndan cesur paylaşım!
- Hande Ataizi mankenlere taş çıkarttı!
- Adriana Lima'nın olay çıplak paylaşımı!
- Fatih Terim: Bu olayı bir babanın ailesini koruması gibi görüyorum!
- Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı: O kişi benim baldızım
- Sıkı dostlar Demet Akalın ve Gülşen
- Yıldız Asyalı 1 yılda forma girdi