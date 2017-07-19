Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu tropikal tatilde!

Magazin - 20 Temmuz 2017 03:00

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile kendisi gibi oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu, Endonezya'nın Bali Adası'nda tatil yapıyor.Birkan Sokullu-Berrak Tüzünataç çifti, hem denizin ve güneşin tadını çıkarıyor hem de tropikal ormanları ve tapınakları geziyor. İkili, Instagram hesabından sık sık gittikleri yerlerden ilginç fotoğraflar paylaşıyor.Ünlü çiftin paylaşımları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.