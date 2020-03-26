Berrak Tüzünataç: "Kıskanç erkek çekemem!"

Tüzünataç, kariyer yolculuğundan günlük hayatına birçok konuda hakkında bilinmeyenlerini anlattı. İşte Berrak Tüzünataç’ın açıklamalarından satır başları…"Kariyerime ilk dergi çekimi ile başladım. O dönem yeni yüzler buluyorlardı, bu şekilde başladı. İlk kamera önü işim ise ‘Organize İşler’ filminde oldu orada küçük bir rolüm vardı. Arada sunuculuk yaptım, sonra oyunculuk devam etti. Aynı sene ‘Beyza’nın Kadınları’ filminde de rol aldım.""Ben resim bölümü üzerine okumayı düşünüyordum. Ailede belli dengelerde değişiklik oldu İstanbul’da kalmam gerekti. Benim beyaz yakalı olma durumum yoktu zaten. Bir dönem denedim. İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümündeydim. Gittim ‘CNN Türk’te staj yapayım’ dedim olmadı sanat tarafına kaydım. O dönem BKM workshop başlatmıştı. Şu an bir sürü başarılı oyuncunun bir arada olduğu bir ortamdı. Oraya katılan herkese ‘Organize İşler’de büyüklü, küçüklü roller verildi.""Keşke ben oynasaydım dediğim roller oldu; Marla Singer mesela. Ben biraz toplum tarafından ötekileştirilmiş, anlaşılmaz bulunan karakterleri seviyorum. Rol için kilo almam gerekiyorsa alırım, ama gelen proje çok önemli inanıyorsam öyle bir şey yaparım. Kilo alması dert değil ama vermesi problem.""Fi dizisi 2 sezon tasarlanmış bir diziydi. Üçleme kitaptı ama biz 2 sezon çekecektik zaten. Biz Fi ve Çi’yi çektik Pi’ye girilmeyeceğini aslında biliyorduk. Kalan durumlarla ilgi bir bilgim yok. Çok özel ve herkesin mutlu olduğu bir işti.""Biz birbirimizi çok önceden tanıyorduk. Nasıl başladı kısmına çok girmek istemiyorum, çünkü hala başka yerlere çekiliyor. İlişkilerde insanların birbirini olduğu gibi kabul etmesi önemli. İlişkinin içinde herkesin kendi gibi kalabilmesi çok önemli…""Bazen insanlar birbirlerinin belli özelliklerine çekiliyorlar, süreç içerisinde ondan rahatsız olup onun değişmesini talep ediyorlar bence kimsenin kimseye böyle bir müdahale etme hakkı olmamalı. Eğlenmek, iyi anlaşmak hayata benzer pencerelerden bakmak gerek.""Bir erkekte beni en çok rahatsız eden şey kıskançlıktır. Bu yaşıma gelmişim, dünyanın her yerinde tek başıma bulunmuşum kiminle nasıl sohbet edeceğimi bilirim. O müdahale çok tuhaf ve sınır aşımı gibi geliyor. Bu beni soğutur.""Tüzünataç son olarak 'estetiğin var mı?' sorusuna ’Yüzümde değil!’ (gülüyor) cevabını verdi." (Kaynak: aksam.com.tr)