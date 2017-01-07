Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!

Yakında "Fi Çi Pi" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'te objektife takıldı.

Magazin - 08 Ocak 2017 00:30
Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!
Bir kahveciden elinde kahveyle dışarı çıkan Berrak Tüzünataç, son dönemde yaşanan olaylar ve ülke gündemi nedeniyle konuşmaktan kaçındı. Sevgilisi Birkan Sokullu ilişkisi sorulan oyuncu, "Şimdi bunları konuşacak zaman değil, lütfen bunları sormayın. Her şey yolunda ve iyi gidiyor" tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

"Fİ,Çi,Pi" dizisinden ilk fotoğraflar geldi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Berrak Tüzünataç

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Artık sadece evde aileme..!"
  • Heyecan daha da arttı!
  • Zehra dönmek istiyor!
  • Özcan Deniz köye yerleşti!
  • "Oyunculuğu bıraktım" diyordu...
  • Whatsapp'la evlilik teklifi!
  • Boşanma yok bebek var!
  • Tavrını net koydu!
  • Olan Murat'a oldu!
  • Kaybederse 260 bin lira ödeyecek!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • "Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!
  • Özcan, Aslı'yı bırakmıyor!
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • İrem Derici'yi kızdıran haber!
  • 'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!
Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Zehra dönmek istiyor!
  • Özcan Deniz köye yerleşti!
  • Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!
  • "Oyunculuğu bıraktım" diyordu...
  • Whatsapp'la evlilik teklifi!
  • 'Boşanıyorlar' derken bebek müjdesi geldi!
Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!