Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!

Magazin - 08 Ocak 2017 00:30

"Fİ,Çi,Pi" dizisinden ilk fotoğraflar geldi!

Bir kahveciden elinde kahveyle dışarı çıkan Berrak Tüzünataç, son dönemde yaşanan olaylar ve ülke gündemi nedeniyle konuşmaktan kaçındı. Sevgilisi Birkan Sokullu ilişkisi sorulan oyuncu, "Şimdi bunları konuşacak zaman değil, lütfen bunları sormayın. Her şey yolunda ve iyi gidiyor" tepki gösterdi.