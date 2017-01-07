"Fİ,Çi,Pi" dizisinden ilk fotoğraflar geldi!
Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!
Yakında "Fi Çi Pi" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'te objektife takıldı.Magazin - 08 Ocak 2017 00:30
Bir kahveciden elinde kahveyle dışarı çıkan Berrak Tüzünataç, son dönemde yaşanan olaylar ve ülke gündemi nedeniyle konuşmaktan kaçındı. Sevgilisi Birkan Sokullu ilişkisi sorulan oyuncu, "Şimdi bunları konuşacak zaman değil, lütfen bunları sormayın. Her şey yolunda ve iyi gidiyor" tepki gösterdi.
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