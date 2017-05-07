Berrak Tüzünataç streçle 5 kilo verdi

"Fi" dizisi için fazlalıklarından kurtulmak isteyen oyuncu Berrak Tüzünataç, streç filmle 5 kilo verdi.

Magazin - 08 Mayıs 2017 01:00
Berrak Tüzünataç streçle 5 kilo verdi
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Puhutv'de yayınlanan "Fi" dizisi için göbek ve basen bölgesindeki fazlalıktan kurtulmak istedi.

Tüzünataç, eşofman altına streç film sarıp sabah-akşam birer saat yürüdü. Tüzünataç, bu sayede daha fazla ter attı. Berrak Tüzünataç, bir ayda beş kilo verdi.

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Kaynak: posta.com.tr
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