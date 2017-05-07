Berrak Tüzünataç streçle 5 kilo verdi

Magazin - 08 Mayıs 2017 01:00

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Puhutv'de yayınlanan "Fi" dizisi için göbek ve basen bölgesindeki fazlalıktan kurtulmak istedi.Tüzünataç, eşofman altına streç film sarıp sabah-akşam birer saat yürüdü. Tüzünataç, bu sayede daha fazla ter attı. Berrak Tüzünataç, bir ayda beş kilo verdi.Kaynak: posta.com.tr