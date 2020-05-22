Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz rotayı Ege'ye çevirdi!

Geçen aralık ayında ilişkiye başlayan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, bayram tatilini Ege’de geçirecek.Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 70 gündür İstanbul’daki evlerinde karantinada olan ünlü çift, ramazan bayramında Çeşme ve Bodrum’u kapsayan 1 haftalık tatile çıkacak. Tüzünataç ve Suyabatmaz’a tatilde arkadaşları da eşlik edecek. Seyahat yasağı nedeniyle tatil için özel izin aldıkları öğrenilen çift, tatil sonrası İstanbul’a dönecek. (Kaynak: hurriyet.com.tr)