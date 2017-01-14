Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan sevindiren haber!

Magazin - 15 Ocak 2017 01:15

Posta'nın haberine göre; Evlilik kararı alan çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı iddia ediliyor. Birkan Sokullu’nun yakın çevresine “Arkadaşlarımın büyük bölümü baba oldu. Ben de artık bu duyguyu tatmak istiyorum” dediği söyleniyor.Kaynak: www.posta.com.tr