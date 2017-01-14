Posta'nın haberine göre; Evlilik kararı alan çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı iddia ediliyor. Birkan Sokullu’nun yakın çevresine “Arkadaşlarımın büyük bölümü baba oldu. Ben de artık bu duyguyu tatmak istiyorum” dediği söyleniyor.
Kaynak: www.posta.com.tr
Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan sevindiren haber!
Kanal D’deki ‘Hayat Şarkısı’nın Kerim’i Birkan Sokullu, Ağustos 2015’te Aslı Enver’den boşanmış, Ocak 2016’da Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı.Magazin - 15 Ocak 2017 01:15
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