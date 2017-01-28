Berrak Tüzünataç'a şok: 20 ay hapis cezası

“Uyuşturucu kullanmak, satın almak” suçundan yargılanan oyuncu Berrak Tüzünataç, kendisine verilen tedavi ve denetimli serbestlik cezasına itiraz edince yeniden yargılandı ama cezadan kurtulamadı.

Magazin - 28 Ocak 2017 10:35
Berrak Tüzünataç'a şok: 20 ay hapis cezası
Ünlülerin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda Berrak Tüzünataç'ın dosyası sadece uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle ayrılarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Tüzünataç hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

'SİGARA KAĞIDI İSTEDİM'

Ünlü oyuncu ifadesinde ''Soruşturma sırasında bir arkadaşım beni arayıp bir yere davet etmişti. Polisler benim uyuşturucu içmek için davet edildiğimi sanmış. Bir de bakkala verdiğim siparişlerin yanında sigara kağıdı istemiştim. Çünkü o dönem sigarayı bırakmaya çalışıyordum. Bunu uyuşturucu kullandığıma yormuşlar. Ben bunu hak etmiyorum'' demişti.



'TEDAVİYE İHTİYACI VAR'

Mahkeme, Tüzünataç'ın uyuşturucu madde kullandığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek 'tedavi' ve 'denetimli serbestlik tedbiri' uygulanmasına karar vermişti. Kendisine bir uzman atanarak uyuşturucu madde tedavisi görecek Tüzünataç bu karara itiraz etti. Bir üst mahkeme kararı bozarak Tüzünataç hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Bunun üzerine Tüzünataç, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.

5 YIL DENETİM ALTINDA

Tüzünataç, verdiği ifadede ''Suçlamaları kabul etmiyorum, uyuşturucu kullanmadım'' dedi. Mahkeme Tüzünataç'a uyuşturucu kullanmak ve satın almak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Berrak Tüzünataç hakkında 5 yıl denetimli serbestlik uygulanacak.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:sabah.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Arda'ya ait son izi de sildi...
  • Dava sonrası duygusal paylaşım
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Merve Boluğur hamile mi?
  • Ceceli polisten böyle kaçtı!
  • Beren Saat'in aile gezmesi!
  • Rüzgar Erkoçlar aşka geldi!
  • Keremcem'in 'kar' önlemi!
  • Çağla Şıkel'den örnek davranış
  • Türk dizilerine ödül yağmuru!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de nikah var
  • Şükrü Özyıldız'ın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi!
  • Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"
  • Arda Turan eleştirilere yanıt verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Mustafa Ceceli'nin yanındaki gizemli kadın kimdi?
  • Çağatay Ulusoy, Medcezir'i unutmadı
  • Boşanma davasında sürpriz sonuç
Cesur ve Güzel'de nikah var

EN POPÜLER HABERLER

  • Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!
  • Aslıhan Doğan, Arda dövmesini sildirdi
  • Dava sonrası duygusal paylaşım
  • Derya'dan itiraf: Seçkin'i görünce..
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Berrak Tüzünataç'a şok: 20 ay hapis cezası
  • Şaşırtan sözler: Merve Boluğur hamile mi?
  • Mustafa Ceceli polisten böyle kaçtı!
Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!