Berrak Tüzünataç'ın Özge Özpirinçci'ye doğum günü mesajı

Özge Özpirinçci 34 yaşına girdi. Yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ise her yıl süre gelen geleneği bozdu. Özpirinçci'yle birlikte fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tüzünataç altına şöyle yazdı:"Telefonumu kaybettiğim için bir çok fotoğraftan mahrumum artık. Ama adetimizi de bozacak değilim. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Aklımızda olan her şeyi yapacağız, daha tonla anı ve saçmalık bizi bekler bebek. İyi ki doğdun."