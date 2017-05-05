Berrak Tüzünataç'ın planı

Magazin - 05 Mayıs 2017 15:15

Berrak Tüzünataç puhutv'de yayınlanan ve rol aldığı Fi dizisi hakkında şu sözleri dile getirdi: "Ben kitapları teklif geldikten sonra okudum. Kitaplar Azra Sarızeybek Kohen tarafından yazılmış. Seride karşılaştıkları sınavlardan geçen ve aydınlanan insanlar da var, ısrarla sınavlardan kalıp karanlığa giden, yok olma noktasına giden insanlar da."Tüzünataç Fi hakkında konuşmasına şöyle devam etti: "Onun dışında da kitaplar birçok iyi bilgi de barındırıyor: Nasıl beslenilmesi gerektiği, bağırsakların ikinci beyin oluşu ve bitkisel tedaviler gibi. Bu tür şeyleri entrikalı bir hikayenin içinde anlatıyor olması da çok enteresan. Ben bunu şuna benzetiyorum: Köpeğe ilaç vermek genelde zordur. O yüzden de ilacı, sevdiği şeylerin içine koyarsınız. Sanki bu kitaplar da öyle bir mantıkla yazılmış."Tüzünataç, Mehmet Günsür’ün oynadığı Deniz karakteri hakkında ise şu sözleri dile getirdi: "Bizden uzakta olmayı tercih etmiş bir sanatçı o. Bundan sonra daha da güzel göreceğiz Deniz’i."32 yaşındaki oyuncu kendi karakteri hakkındaki düşüncesini de aktardı: "Özge bir magazin muhabiri ama çok ciddi etik kuralları olan, maske düşürmekle ilgilenen bir karakter."Tüzünataç, tatil planlarını ise şöyle anlattı: "Bu ara yogaya başladığım için Uzakdoğu inanılmaz gündemimde olan bir yer. Vietnam, Kamboçya, Peru gibi uzak diyarlara seyahat etmek istiyorum. Onun dışında şu an listemde Brezilya var. Buralar hep kış mevsiminde güzel olan yerler ama çalıştığımız için bir türlü denk getirip organizasyon yapamıyorum."Kaynak:ntv.com.tr