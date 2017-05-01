Berrak Tüzünataç'ın tatil planı

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç tatil planını böyle anlattı.

Magazin - 01 Mayıs 2017 13:32
Berrak Tüzünataç'ın tatil planı
Şu sıralar Fİ dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, 1 yıldır tatil planı yaptığını açıkladı.

Berrak Tüzünataç, Instyle Dergisi'ne verdiği röportajda 1 yıldır yaptığı tatil rotasını açıkladı.

Daha önce tatil için Bodrum, İzmir-Çeşme ve Yunan Adaları'nı tercih eden Berrak Tüzünataç Hayat Şarkısı dizisinde rol alan sevgilisi Birkan Sokullu ile dizi çekimleri bitince Brezilya'ya gidecek. Sonrasındaki rota ise; Vietnam, Kamboçya, Peru.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu
  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi

İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı artık sildi!
  • İçerde'de kardeşler aynı tarafta!
  • Biricik'i duygulandıran anlar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Ünlü oyuncuya bahşiş isyanı!
  • RTÜK'ten açıklama geldi!
  • Burak, Fahriye'yi kızdırmış!
  • Sarp'ın kimliği de mi açıyor?
  • Tırnak operasyonu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Kısmetse Olur yayından kaldırıldı!
  • Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!
  • Evlilik programları yasaklandı!
  • Kenan İmirzalıoğlu'na kar ettiren satış!
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i kızdırdı!
  • Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin evlenecek
  • Seda Sayan'dan flaş karar!
Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?