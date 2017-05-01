Berrak Tüzünataç'ın tatil planı

Magazin - 01 Mayıs 2017 13:32

Şu sıralar Fİ dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, 1 yıldır tatil planı yaptığını açıkladı.Berrak Tüzünataç, Instyle Dergisi'ne verdiği röportajda 1 yıldır yaptığı tatil rotasını açıkladı.Daha önce tatil için Bodrum, İzmir-Çeşme ve Yunan Adaları'nı tercih eden Berrak Tüzünataç Hayat Şarkısı dizisinde rol alan sevgilisi Birkan Sokullu ile dizi çekimleri bitince Brezilya'ya gidecek. Sonrasındaki rota ise; Vietnam, Kamboçya, Peru.