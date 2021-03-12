Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu'dan ilk fotoğraf

Aşk dedikodularını Instagram hesabında yaptığı bir şarkı paylaşımına Berrak Tüzünataç’ı etiketleyerek doğrulayan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle ilk kez Kadıköy’de görüntülendi. Çift, Moda’ya doğru yürürken Güncel Magazin’in objektifine yansıdı.Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşmış ve Berrak Tüzünataç’ı etiketlemişti. Şarkının sözleri ise şöyle:"Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu."