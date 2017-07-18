Metin Hara'nın tek tek eski sevgililerini sayıp "Hepsi çok güzeller" açıklaması yapması, oyuncu Berrak Tüzünataç'ı kızdırdı.
Berrak Tüzünataç; "Adriana'ya değil, sana inanmıyorum Metin Hara. Buradan hayatına sızmayı becerdiğin her kadını suistimal etmişsin. Bir samimiyetsiz gibi gözüküyorsun. Korkunç bir röportaj!" ifadelerini kullandı.
Metin Hara'nın eski sevgililerim diye saydığı isimler arasında Beste Kökdemir var.
Metin Hara'nın ismi Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi oyuncu Ekin Türkmen'le de anılmıştı.
Metin Hara'nın diğer bir sevgilisi de Aslı Tandoğan.
Metin Hara'nın sevgililerinden olan bir ünlü isim de Müge Boz.
Kaynak:mynet.com
Berrak Tüzünataç'tan Metin Hara'ya sert sözler!
Berrak Tüzünataç, Twitter hesabı üzerinden Metin Hara'yı sert sözlerle eleştirdi.Magazin - 18 Temmuz 2017 15:20
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