Her zaman olduğu gibi mütevazılığı ve şıklığı ile dikkat çeken Berrin Hanım objektifimize yansırken alışveriş merkezinin alt katındaki fotoğraf stüdyosuna vesikalık fotoğraf çektirmeye geldiğini söyledi. Berrin Hanım, fotoğrafı çektirip hazır oluncaya kadar ise mağazaları gezdi.
Berrin Zorlu alışverişte
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Olgun Zorlu’nun eşi Berrin Zorlu’yu Akmerkez’de görüntüledik.Sosyete - 10 Şubat 2017 05:30
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