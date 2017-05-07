Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe , Vodafone Arena Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin nefesini tuttuğu derbinin hakemi ise Fırat Aydınus.

Futbol - 07 Mayıs 2017 19:00

İŞTE İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ:

Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

FENERBAHÇE:

Volkan, İsmail, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef de Souza, Alper, Lens, Sow, van Persie



İki takımda da eksik var

Beşiktaş cephesinde Tosic cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Şener Özbayraklı sakatlığı, Mehmet Topal ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Bu sezon 3. kez karşılaşacaklar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon 3. kez birbirlerine rakip olacak. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Ülker Stadı’nda yapılan lig maçı golsüz sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşen iki takım, siyah-beyazlıların stadı Vodafone Arena’da karşı karşıya geldi ve turu geçen ekip 1-0’lık sonuçla Fenerbahçe oldu.



İki takımın daha önceki karşılaşmalarının özeti

Beşiktaş ve Fenerbahçe, tarihlerindeki 344. karşılaşmaya çıkacaklar. Ezeli rekabette Fenerbahçe, 128'e 126 üstün durumda. 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Ligin kader maçlarından birisi bugün Vodafone Arena'da oynanacak. Medipol Başakşehir'in, Antalyaspor karşısında galibiyete uzanmasıyla birlikte Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 1'e indi. Zirvede yalnız kalmak isteyen Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi hesabı var. Sarı-lacivertliler de Başakşehir'in Antalyaspor'u yenmesiyle ilk 2 sıranın 7 puan gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaran Advocaat'ın öğrencileri, ligde de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.



Ezeli rekabette Fenerbahçe üstün

İki takım bugüne dek tam 343 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerabahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. 128 kez rakibini yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, 126 kez ise Beşiktaş'a mağlup oldu. İki takım, 89 maçta birbirlerine üstünlük kuramadı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş evinde 3-2, Fenerbahçe de sahasında 2-0 kazanmıştı. Bu yıl ligde oynanan mücadele 0-0 biterken, Fenerbahçe rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenmeyi başardı.

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