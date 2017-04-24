Beşiktaş, Antep'te galip!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Gaziantep Basketbol, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 67-59 mağlup oldu.

Basketbol - 24 Nisan 2017 16:51
Beşiktaş, Antep'te galip!
Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren kontrollü bir şekilde oynayan her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Başa baş giden mücadelede Sertaç ve Muratcan'ın sayılarıyla üstünlük kuran Beşiktaş ilk periyodu 13-11 galip tamamladı.

2'nci periyotta da rakibine karşı olan üstünlüğünü koruyan konuk takım Roll ve Kenan'ın isabetli atışlarıyla farkı açtı. Ev sahibi ekipte Haislip ve Balazic'in oyuna ağırlığını koymasıyla oyuna denge geldi. İlk yarı 28-24 Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Konuk ekip Roll ve Erkan'ın sayılarıyla üstünlüğü korumaya devam etti. Bu periyotun son dakikalarında Gaziantep Basketbol Rautins ve Jafferson'un bulduğu 3'lüklerle oyuna denge getirdi. 3'üncü periyot 47-43 Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta sayı üretmekte zorlanan ev sahibi takım karşısında üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste bulduğu sayılarla aradaki farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibi takım Balazic'in sayılarıyla farkı kapat da karşılaşma 67-59 Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak:DHA
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