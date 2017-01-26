Beşiktaş, Ersan Gülüm'ü kiraladı

Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü kiraladı. Ersan'a 400 bin euro maaş ödenecek.

Futbol - 26 Ocak 2017 14:04

Beşiktaş Kulübü, Ersan Adem Gülüm'ü yarım sezon kiralanması konusunda kulübü Hebei China ve kendisiyle anlaştıklarını açıkladı.



KAP'a yapılan açıklama şöyle;



"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.



Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir."



Kaynak: DHA

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