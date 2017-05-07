Beşiktaş'ın ilk 11'i...
Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano - Tolgay, Oğuzhan - Querasma, Talisca, Babel - Aboubakar
Fenerbahçe'nin 11'i...
Volkan-Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail - Josef, Neustadter -Lens, Alper, Sow, Van Persie
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri...
Beşiktaş ve Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı.Futbol - 07 Mayıs 2017 17:51
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