Siyah-beyazlılar transferin bitmesine sayılı günler kala Demba Ba ve Ersan Gülüm'ü kadrosuna kattı.
Çin'de oynayan her iki futbolcunun da tekrar Beşiktaş'ta oynama isteği üzerine harekete geçen Yönetim, eski stoperi Ersan Gülüm'ü 6 ay kiralarken, eski golcüsü Demba Ba'nın da sağlık raporlarını incelemeye aldı.
Raporların incelenip sonra sağlık kurulunun onay vermesi halinde Senegalli ile de 6 aylık imza atılacak.
Her iki futbolcunun da bir kaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Demba Ba'da da sorun çıkmazsa Siyah-Beyazlılar bu iki oyuncu ile ara transfer dönemini kapatacak.
Beşiktaş iki transferi birden bitirdi!
Demba Ba ve Ersan Gülüm 6 aylığına kiralanıyor.Spor - 24 Ocak 2017 17:44
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