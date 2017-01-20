Beşiktaş, Kerim Frei transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaştıklarını bildirdi.

Futbol - 20 Ocak 2017 17:47
Beşiktaş, Kerim Frei transferini açıkladı
Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.

Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Beşiktaş, Kerim Frei

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